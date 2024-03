Caricom | il premier di Haiti ha rassegnato le dimissioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Il primo ministro di, Ariel Henry, ha accettato di lasciare il suo incarico. Lo ha annunciato il presidente della Comunità dei Caraibi (), Irfaan Ali, nel corso di una conferenza stampa organizzata dopo un incontro in Giamaica sul Paese tormentato dalle violenze delle gang e in piena crisi di governo. "Prendiamo atto delledelAriel Henry", ha detto Mohamed Irfaan Ali, annunciando un "accordo per un governo di transizione che aprirà la strada a una transizione pacifica del potere". In un discorso registrato trasmesso nella notte, dopo averle, Ariel Henry ha riconosciuto che il Paese ha bisogno di "stabilità" e "pace". "Il mio governo se ne andrà subito dopo l'inaugurazione del Consiglio", ha detto. Henry è stato ...