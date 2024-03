Cardinale Parolin in difesa di Papa Francesco | Negoziare non è una resa | ma condizione per pace giusta e duratura

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) "L'appello del Pontefice è che si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una", è quanto detto dalPietro, segretario di Stato vaticano, durante un'intervista.interviene in risposta al clamore mediatico suscitato in questi