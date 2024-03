Carcere e Legalità | dibattito presso l’IC 7° Pergolesi 2 di Pozzuoli

Carceri: Avellino, Osapp pronta a ricorrere a Corte Europea: Avellino . 'Quello di Avellino è il classico esempio di un carcere abbandonato a se stesso'. Lo ha detto il segretario nazionale dell'Osapp, Leo Beneduci, al ...per garantire la sicureza e la legalità ...

Caivano: eseguiti 14 arresti dai carabinieri per associazione mafiosa. Sarebbero affiliati al clan Angelino: I Carabinieri hanno eseguito 14 misure cautelari: 13 in carcere e una agli arresti domiciliari. Gli ... "Un'operazione che conferma l'impegno delle Forze dell'ordine per il ripristino della legalità", ...