Cara sinistra | il vento non sta cambiando La riflessione di Polillo

(Di martedì 12 marzo 2024) Tutto si può dire degli italiani, ma non che non abbiano accettato la logica del cambiamento. Lo hanno fatto nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Nel sostenere con pazienza certosina la logica dell’alternanza. Centro destra e centroche di volta in volta si impossessavano delle leve del governo, al termine del precedente mandato. Hanno, quindi, accettato di buon grado “governi tecnici” chiamati a riparare i guasti prodotti da un sistema politico che recava in sé i germi della propria dissoluzione. Fino a cercare di modificare, dall’interno, gli equilibri delle due coalizioni in lotta. Si spiegano così gli scossoni di questi ultimi anni. La grande vittoria dei 5 Stelle che, alle passate elezioni politiche, divennero il primo partito con oltre il 32 per cento dei voti. Cui seguì la breve vita di quell’ossimoro, rappresentato dal governo giallo ...