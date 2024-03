Capozucca consiglia la Juve | «Thiago Motta è pronto per una big»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Le parole di Stefano, ex direttore sportivo del Cagliari, sul possibile futuro diallantus Stefano, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Tuttosport del possibile futuro diallantus. ALLEGRI – «Quando dicono che ladeve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune: quest’anno l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani. Non vedo fuoriclasse in questa rosa».– «Un predestinato, ha fatto la prima esperienza da professionista con me al Genoa nel 2019. Era scritto diventasse un grande allenatore, mai avuto dubbi. E ancora ...