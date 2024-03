Capello | “Milan e Juventus già in Champions League? Vi dico che …”

L’ex Milan Fabio Capello , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul nuovo ruolo di Ibrahimovic con i rossoneri Da un po’ ormai Zlatan Ibrahimovic ha cominciato a prendere in mano ... (dailymilan)

Fabio Capello ha parlato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, del ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan: “Pioli non perderà importanza perché Ibrahimovic sa come ... (sportface)