Caos alle elementari Cacciò bimbo iperattivo | sospeso il dirigente | Assurdo | farò ricorso

Nuova variazione della disciplina del traffico lungo il tratto valtiberino della E45 a seguito di lavori che interessano la superstrada. In questo caso, il Cantiere ha aperto sul breve pezzo in ... (lanazione)

Stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia, tra Vicenza e Padova. Sale il pericolo valanghe sulle Alpi. Per il 28 febbraio la Protezione civile valuta rischio rosso su settori del ... (tg24.sky)

Circolazione dei treni sospesa sulla linea Milano-Venezia, tra Vicenza e Padova. Esonda il Naviglio: lezioni sospese per 850 studenti nel Pavese. Forte rischio valanghe in Piemonte. Per il 28 ... (tg24.sky)