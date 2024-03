Canegrate | spaccata notturna al bar | rubati alcolici | cioccolatini e soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)(Milano), 12 marzo 2024 - Ancora unanella notte nel Legnanese. Questa volta è toccato ad un bar diin pieno centro. Il ladro, entrato in azione di notte, ha preso di mira il Bar Caffè Matteotti che si trova in piazza Matteotti, pieno centro del paese. Ha spaccato la vetrata della porta di ingresso creando un buco per introdursi nell'attività commerciale. Poi ha rubato bottiglie die contante presente per il fondo cassa. Sul caso indagano i carabinieri che potrebbero acquisire le immagini della videosorveglianza di zona. In questi giorni altri colpi sono andati a segno a Cerro Maggiore, Legnano e Parabiago. Nelle scorse settimane spaccate a raffica in quel di San Vittore Olona.