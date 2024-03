CANALE 5 | GRAZIE A BARCELLONA-NAPOLI PER UNA SERA ALMENO NON È SOAP 5

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 12 marzo 2024) Champions League Live (Mediaset Infinity) Martedì 12 marzo, su5 alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League “”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Sport Mediaset e su Mediaset Infinity. Dal Camp Nou diva in scena la super sfida tra gli spagnoli di Xavi e gli azzurri di Francesco Calzona. L’andata è terminata 1-1. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Cristian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti ...