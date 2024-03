(Di martedì 12 marzo 2024) Ascoli, 12 marzo 2024 – Forti disagi sull’Ascoli Mare a seguito dell’incendio di unche trasportava dolciumi e generi alimentaricorsia sud all’altezza del raccordo con il casello autostradale di San Benedetto. In un primo momento era stata stabilita l’uscita obbligatoria a Monsampolo e rientro a Monteprandone, poi a seguito della coda che si era formata, la polizia autostradale ha anticipato l’uscita a Spinetoli con tutto il traffico dirottatoprovinciale Salaria interessando tutti i centri abitati della vallata del Tronto. L’incendio si è registrato alle 14,30, larimasta chiusa per diverse. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto e Ascoli, unitamente alle pattuglie della polizia stradale di Ascoli che si occupa della. L’incendio si è ...

Camion in fiamme sulla superstrada, viabilità in tilt per ore: Il mezzo stava percorrendo l'Ascoli Mare e trasportava dolci e generi alimentari. L'incendio si è esteso anche alle sterpaglie, a breve distanza dallo svincolo per accedere al casello autostradale del ...

