Camion esce di strada e finisce nel fosso Illeso il conducente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Una rimorchio è uscito diieri mattina sulla Provinciale 197 che collega Robbio e Confienza. Per ragioni al vaglio degli agenti della Polizia locale del centro lomellino, ilha perso il controllo scarrocciando sulla banchina e poi finendo neladiacente la carreggiata. L’uomo è rimastoe non è stato necessario per lui il trasporto in ospedale. Nel pomeriggio il tratto della Provinciale dove è avvenuto l’incidente è rimasto interdetto al traffico per consentire il recupero del mezzo pesante.