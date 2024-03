Camera di Commercio accorpata | Dati del 2016 | vecchi e superati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) "Le sentenze non si commentano, ma la strada era già segnata: sono cambiati cinque Governi ma non è cambiato nulla, è stata confermata la scelta romanocentrica di un accorpamento che non ha mai convinto il territorio. Ora attendiamo la ratifica dalla Regione, ma ci saranno problemi tecnici di non facile soluzione". Giovanni Merlino, commissario straordinario delladidi Pavia, non può che prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato che, respingendo anche l’ultimo ricorso, ha cancellato le residue speranze pavesi di mantenere l’autonomiale. Ci sarà dunque l’accorpamento con Cremona e Mantova, con quest’ultima come sede principale, oggetto dell’ultimo ricorso presentato da Ascom, Assolombarda, Coldiretti di Pavia e Ilv (Industria laterizi vogherese) contro il ministero delle Imprese e del Made in ...