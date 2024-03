Cambia ancora il tabellone di Sinner a Indian Wells | fuori anche Tsitsipas! Il nuovo scenario verso i quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Stefanosè stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka in due rapidissimi set agli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il greco ha ceduto con un secco 6-2, 6-4 al cospetto di un avversario decisamente in forma e ha manifestato nuovamente delle difficoltà: dopo l’eliminazione al quarto turno degli Australian Open contro Taylor Fritz, il ko in semifinale a Los Cabos al cospetto di Casper Ruud e il passo falso neidi Acapulco di fronte ad Alex de Minaur, arriva unstop prematuro per l’ellenico. Questo risultato interessa da vicino Jannik. Il tennista italiano affronterebbe infatti Jiri Lehecka aidi finale, se naturalmente riuscirà a battere il padrone di casa Ben Shelton nello scontro diretto in programma questa notte. ...