Call center | attenzione alla truffa del “sì” | cos’è e come proteggersi dalle bollette falsamente rialzate

(Di martedì 12 marzo 2024) Da ora sarà necessario prestare ancor piùalle risposte che diamo al telefono. Il fenomeno delle truffe online è spaventosamente in aumento, ed è sempre più complicato capire se siamo di fronte a conversazioni e situazioni reali o meno. Una delle ultime trovate è quella del “Sì“. Si riceve una telefonata e dall’altra parte c’è un operatore diche formula una domanda semplice, attendendo un “Sì”risposta. Tale risposta viene registrata, ritagliata e montata in modo da sembrare un consenso all’attivazione di servizi, spesso legati a forniture energeticheluce e gas, con l’imbroglio che si rivela solo all’arrivo della prima fattura. A cadere nel tranello sono stati già in molti: su tutti una signora che ha subito un vertiginoso alzarsi della propria bolletta, arrivando ...

