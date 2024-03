Calciomercato – Dalla Germania | Bayern Monaco non interessato a Zirkzee

Manca ancora molto alla prossima sessione di Calciomercato , dove il Milan potrebbe muoversi molto. occasione a zero Dalla Francia ? (pianetamilan)

Sarri si è dimesso Dalla Lazio: il commento di Maurizio Pistocchi: Da un po' di tempo in casa Lazio, c'era una crisi di risultati. La squadra biancoceleste è piombata nel baratro profondo, dopo l'eliminazione Dalla Champions League e le diverse sconfitte in ...areanapoli

Sabatini: "De Laurentiis mi ha sbloccato un ricordo. Marzo 2017, sette anni fa": Ecco quanto scrive Sandro Sabatini a tal riguardo su Calciomercato.com: "De Laurentiis mi ha sbloccato un ricordo. Marzo 2017, sette anni fa. Post partita di Napoli-Real Madrid su Canale 5, milioni di ...areanapoli

Ufficiale, Edwards sarà CEO of Football del Fenway Sports Group: si occuperà del Liverpool – FOTO: In passato è stato sondato Dalla Roma come successore di Tiago Pinto, ma l’inglese ha deciso di gestire le operazioni sportive del Liverpool. Ecco le sue parole: “Al Liverpool FC supervisionerò il ...siamolaroma