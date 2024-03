Calcio | storico in Iran | prima volta una donna in squadra arbitrale nel derby maschile di Teheran

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 mar. (Adnkronos) – Mercoledì, per launafarà parte dellaiana di una partita di. Le agenzie di stampa statali Irna e Isna hanno riferito che Mahsa Ghorbani sarà utilizzata come assistente arbitro video (Var) per ilditra Esteghlal e Persepolis. La partita tra le due migliori squadre del campionato si svolgerà allo stadio Asadi della città. Secondo l’agenzia di stampa Mehr tra gli spettatori saranno ammesse anche le donne. Il clero ultraconservatore del paese sostiene da tempo che le donne non hanno posto negli stadi insieme a tifosi a volte fanatici. Ma negli ultimi tre anni il divieto è stato leggermente allentato a ...