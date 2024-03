Calcio serie D Trestina | il tecnico Ciampelli | | La salvezza ora è più vicina»

(Di martedì 12 marzo 2024) "Siamo salvi? Beh diciamo che abbiamo messo un bel mattone sulla nostra". Anche un tipo restio nel lasciarsi andare come Davide, stavolta non può non allentare i freni. La vittoria per 3-1 nel derby contro il Sansepolcro ha infatti proiettato ila più 10 sulla zona playout e a più 16 sulla terzultima in classifica nel girone E diD. Un distacco che lascia dormire sonni più che tranquilli ad 8 giornate dalla fine. "Abbiamo giocato una partita fantastica. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi – sottolinea ildel- per come hanno creduto di poter affrontare una gara come questa. Il Sansepolcro aveva perso una sola partita nelle ultime undici. L’abbiamo giocata esattamente come l’avevamo preparata in settimana e, in questi casi, il merito è ...

