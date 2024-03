Calcio Serie D In piedi Poggibonsi Domenica a Orvieto sarà ‘spareggio’

(Di martedì 12 marzo 2024) Non è il momento di drammatizzare, per il, dopo la sconfitta con una big del campionato. La stagione dei Leoni, orientata al conseguimento della quota salvezza, prosegue nonostante tutto in linea con i piani di un team chiamato a mettersi prima possibile al riparo. Solo che i giallorossi devono rialzarsi e cercare di ottenere risultati pesanti dai prossimi match, a cominciare dalla trasferta diprossima a. Un incontro che si annuncia adesso al pari di un autentico spareggio, come ha rimarcato nel dopo gara con il Grosseto mister Calderini. I Leoni si sono espressi senza timori con i biancorossi, hanno avuto per primi l’opportunità per ottenere il vantaggio e hanno subìto il raddoppio nel momento in cui si stavano riorganizzando al meglio per ottenere l’1-1. Aspetti ai quali il tecnico ha attribuito il ...

