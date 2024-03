Calcio Serie B Ascoli | pesante sconfitta al “Marassi” con la Samp

(Di martedì 12 marzo 2024) I bianconeri, in vantaggio per buona parte della gara, subiscono il ritorno dei blucerchiati che rimontano la rete di Duris con Kasami e De Luca. Classifica ora complicatissima VALLESINA, 12 marzo 2024 – L’era impegnato oggi al “” nella difficilissima sfida con laalla ricerca di punti salvezza. Tante le assenze tra i bianconeri, su tutte, quelle di Viviano, il bomber Mendes e Di Tacchio. Gara iniziata bene dai ragazzi di Castori, che passano già al 10’ con Duris che in area riesce a girarsi e calciare sul secondo palo. La palla subisce la leggera deviazione del doriano Ghilardi e si impenna beffando Stankovic.che galvanizzato dalla rete del vantaggio cerca di condurre la gara, ma lava vicina al pareggio col suo capitano Kasami che buca la palla in area a pochi passi ...

