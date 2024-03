Calcio - Promozione | il punto Bondi | Il Castelnuovo che voglio è questo»

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella fanghiglia di Maliseti si è messo in evidenza un bel, ben disposto da Pisciotta e i tre punti arrivati hanno riavvicinato i gialloblu alla zona play-off dove c’è piena bagarre, Viareggio a parte. Una vittoria conquistata in modo netto, con gol di Benedetti, Inglese e Tersigni che, zitto zitto, è già a quota 7, secondo bomber gialloblu dopo gli 8 gol di Camaiani. "Un grandein versione trasferta – commenta gongolante il presidente Francolino– , che si riporta sotto all’alta classifica. Non era facile, su un campo ridotto ad un pantano, conquistare la vittoria. E’ stato bellissimo vedere una squadra forte e compatta che non si è scoraggiata neppure su un terreno di gioco impossibile.è ilche amo. Questa è la squadra che vogliamo e in cui abbiamo ...

Pisa 4 marzo 2024 – In Promozione cade in casa l’Urbino Taccola che si arrende al cospetto della forte compagine della Sestese , prima della classe a braccetto con il San Miniato Basso. Gli ospiti ... (lanazione)

Calcio. Promozione: pari Urbino a Livorno: Pisa 11 marzo 2024 – In Promozione l’Urbino Taccola pareggia a Livorno sul campo dell’Armando Picchi. Ulivetesi che chiudono la gara a reti bianche (0 – 0). Un punto esterno da accettare vista la scon ...msn

Promozione, il Monastir ora è a +13. Tutto aperto nel Girone B: In Promozione lo scontro diretto del Girone B non dà un verdetto definitivo: tre squadre in due punti. Tutto il contrario del Girone A, dove il Monastir non ha ormai più rivali. Girone A. Con 18 ...unionesarda

Calcio: dalla Promozione alla Seconda Categoria, tanti rinvii a causa della neve: In Promozione lo Scarnafigi raggiunto nel finale, in Prima il Boves dilaga, mentre in Seconda il San Benigno torna a 4 lunghezze dal Piazza, sconfitto dall'Olimpic ...cuneodice