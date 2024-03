(Di martedì 12 marzo 2024) Maxi-ina chi ha il "" per vedere ledi. «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche...

Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante: in B duello Grifoni-Audax, in C1 Jesi e Nuova Juventina ancora a pari punti. Vittorie per Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Pietralacroce e ... (vallesina.tv)

Multe fino a 5000 euro per l'utilizzo del "pezzotto" per guardare le partite . Il commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio ha preannunciato come a breve arriveranno le sanzioni.Continua a ... (fanpage)

Calcio, partite piratate: in arrivo multe fino a «5.000 euro a chi ha il pezzotto». La stretta di Agcom: Maxi-multe in arrivo a chi ha il "pezzotto" per vedere le partite di Calcio. «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle legali (!) che fanno ...ilmessaggero

La Triestina scopre Ogliari, il bomber del centrocampo: L`impatto di Heitor Ogliari con il Calcio italiano è stato devastante: 4 partite, 4 gol. Attaccante No, centrocampista. E` un 2005 brasiliano con passaporto italiano,.calciomercato

Multe fino a 5mila euro per l’utilizzo del “pezzotto” per vedere le partite di Calcio: chi rischia: Multe fino a 5000 euro per l’utilizzo del “pezzotto” per guardare le partite. Il commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio ha preannunciato come a breve arriveranno le sanzioni.fanpage