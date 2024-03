Calcio | Milan | ' società estranea al procedimento in corso' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)o, 12 mar. - (Adnkronos) - "In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, laACrisulta terza edalinche attiene all'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. Lasta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente". Così ilin una nota dopo la perquisizione di oggi della Guardia di Finanza nella sede del club rossonero.