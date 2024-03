Calcio | Lazio Escluse fratture alla caviglia per Provedel

(Di martedì 12 marzo 2024) Il portiere sarà sottoposto a monitoraggio quotidiano per quantificare i tempi di recupero ROMA - Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Ivan, sottoposto ad esami clinici e strumentali presso il Paideia International Hospital dopo l'infortunio rimediato nel finale della gara

Nel posticipo della 28a giornata di Serie A 2023-2024 colpo esterno per l’ Udinese , importante perché consente di allontanare un po’ la caldissima zona salvezza (13° posto). battuta la Lazio allo ... (oasport)

Ha preso il via presso la prima sezione ter del Tar del Lazio l’ udienza di ricorso dell’ex dirigente della Juventus Antonio Giraudo dove si discuterà la richiesta da parte dei suoi avvocati di ... (sportface)

Keita Baldé: "Barcellona-Napoli gara alla pari. Inter Merita di stare dove sta": Le parole di Keita Baldé in vista di Barcellona-Napoli Un ex Serie A e Barcellona parla così in vista del match tra blaugrana e Napoli. Keita Baldé, un passato tra Lazio, Inter e Sampdoria tra le altr ...gianlucadimarzio

L'OPINIONE - Jacobelli: "Calzona mi piace, ha 'rispallettizzato' il Napoli": Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it: Jacobelli, che idea si sta facendo della corsa alla prossima Champions League L’Italia potrebbe presentare ...napolimagazine

L'ultimatum e la squadra in ritiro: cosa sta succedendo alla Lazio di Sarri: Continua la crisi della Lazio, dopo la quarta sconfitta cosnsecutiva tra campionato ... Immobile e compagni non sembrano più interpretare con spensieratezza i concetti di Calcio del Comandante al ...ilgiornale