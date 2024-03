Calcio Giovanile | riparte l' Urbino col 3 - 0 al Bientina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Pisa 12 marzo 2024 – Risultati in linea con le attese nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, la Pecciolese vince il derby a Castelfranco per 2 – 3, mentre il Ponte delle Origini cala il poker sul Barga: 4 – 0. La squadra di Putignano con il suo quarto posto è la migliore pisana in classifica (tredici vittorie e tre pareggi). Il San Frediano travolto in casa dalla capolista Pietrasanta 1 – 5, e Ponsacco che fa 3 – 3 contro la Folgore Segromigno. Nella categoria Allievi il Perignano ferma sull’1 – 1 la capolista Ghivizzano e le fa perdere il primato a vantaggio del Real Academy Lucca: termina 1 – 1. Il Migliarino Vecchiano batte invece per 2 – 1 il Capannori. Nella categoria Giovanissimi B di Merito Fornacette – Pisa Ovest è stata rinviata per impraticabilità di campo del ‘Masoni’. ...