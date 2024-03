Calcio giovanile Poker di Capasso | goleada Under 16

(Di martedì 12 marzo 2024) Ecco i risultati del settoredel Forlì. La squadra Juniores è stata battuta per 4-1 sul campo del Corticella, rete della bandiera di Garavelli. Classifica girone E: Piacenza 59; Ravenna 51; Forlì 50; Corticella 42; Imolese 40; Carpi 38; Progresso, Pistoiese 37; Prato 35; Borgo San Donnino 34; United Riccione 25; Lentigione 24; Sammaurese 19; Mezzolara, Victor San Marino 17, Aglianese 12. Prossimo turno: Forlì-Victor San Marino. Vittoria casalinga degli17 impostisi 2-1 sullo Juventus Parma con gol di Shyti e Zoffoli dal dischetto. In classifica baby biancorossi al comando con 67 punti davanti a Piacenza (59) e Reggiana (56). Esagerato l’11-0 degli16, terzi, sui Delfini Rimini: a segno(4), Bastianini (2), Bagnolini (2), Casalboni (2) e Savorani. Grazie all’1-2 in casa della Savignanese ...

