Calcio Giovanile | nell' Elite Perignano allunga sulla Lastrigiana

(Di martedì 12 marzo 2024) Pisa 12 marzo 2024 – Il secondo weekend di marzo regala sorrisi nei campionati giovanili regionali toscani.Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia pareggiano 1 – 1 il derby pisano nazionale, quello che potrebbe essere l’ultimoa categoria vista la situazione delle rispettive prime squadre. Vantaggio del Cenaia di mister Lombardi con Salvadori,a ripresa la formazione di mister Farroni pareggia con Cerretini.Juniores regionali. Il Fratresbatte 1 – 0 il Maliseti Seano allo Stadio Matteoli grazie ad una rete di Carrai edin classifica a più tre a cinque giornate dalla fine del campionato. Lainfatti si fa clamorosamente fermare sul 2 – 2 in trasferta sul campo del fanalino di coda San Marco Avenza nel posticipo del lunedì. Sabato a ...

E’ una sconfitta pesantissima per i sogni di post season del Prato nel campionato Juniores nazionale, quella rimediata fra le mura amiche contro lo United Riccione . Un ko per 3-2 che significa ... (sport.quotidiano)

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì. La squadra Juniores è stata battuta per 4-1 sul campo del Corticella, rete della bandiera di Garavelli. Classifica girone E: Piacenza 59; Ravenna ... (sport.quotidiano)

Calcio e IA, l’app aiScout scopre i giovani talenti del futuro: L'app aiScout usa l'IA per scovare i giovani talenti del Calcio. Basta caricare online un video in cui si svolgono fino a 75 esercizi.lettera43

Calcio Giovanile, Tropical Coriano imbattuto: due vittorie e tre pareggi: Due vittorie e tre pareggi per le formazioni giovanili del Tropical Coriano. Pur senza quattro pedine (Ronci, Rattini, Marconi e Sanchini) prezioso pareggio (1-1) per la Under 19 Regionale sul campo d ...chiamamicitta

Roma, senti Tiago Pinto: 'Difficile lavorare con Mourinho, impossibile dire no al Newcastle': Tiago Pinto parla per la prima volta dopo l`addio alla Roma. Il direttore sportivo portoghese ha dichiarato in un`intervista al portale inglese inews: `Quando ho.calciomercato