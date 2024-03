Calcio | Giordano | ‘da Sarri ci si aspettava qualcosa di più | ora vorrei uno di fede laziale’**

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Sono sempre i risultati che decidono la sorte degli allenatori. Non conosco i motivi della decisione di, non conosco le problematiche all’interno della squadra. Il mister ha preso questa decisione forte che va rispettata”. L’ex attaccante della Lazio Brunocommenta così all’Adnkronos le dimissioni del tecnico biancoceleste Maurizio. “Credo che i tifosi della Lazio si aspettasserodi più da, soprattuto sotto il profilo della qualità del gioco -sottolinea-. I risultati sono stai un po’ altalenanti ma non si può dire che abbia fatto male nel complesso”. Sul nome del sostituto l’ex capocannoniere della Serie A dice: “uno di provatalaziale, Gregucci andrebbe benissimo”. ...

