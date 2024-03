Calcio femminile C Jesina | battere la Spal per ipotecare la salvezza diretta

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Mercoledì 13 marzo ore 17 stadio Carotti. Prima di due gare casalinghe consecutive, l’altra domenica prossima al Cardinaletti contro il Treviso JESI, 12 marzo 2024 – Dopo l’importante e scontata vittoria di domenica pomeriggio sotto il diluvio di Perugia laè chiamata al recupero della partita contro lache si disputerà domani pomeriggio, inizio ore 17, allo stadio Carotti. Crocioni La partita in calendario il 18 febbario scorso era stata rinviata perchè alcune giocatrici del club emiliano romagnolo erano impegnato al torneo di Viareggio. Oltre asi giocherà anche Chieti – Vicenza, gara anche questa che interessa la bassa classifica, così che la graduatoria assumerà una sembianza quasi definitiva. Ovvio affermare che per le leoncelle vincere sarebbe il massimo per tirtarsi fuori ...