Calcio e ‘pezzotto’ | arrivano le multe per chi usa app pirata

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – In arrivo le, da 150 a 5000 euro, per chi guarda le partite dicon il, ovvero attraverso app e siti. “Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle legali (!) che fanno business rubando proprietà intellettuali e diritti di altri”, scrive in un post su Linkedin il commissari dell’Agcom, Massimiliano Capitanio. “Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli utenti di pezzotto, gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android ed Apple ma anche dai portali Amazon, gli utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come dovrebbero)”, aggiunge Capitanio. “Forse non è ancora chiaro che, a breve, ...

Maxi- multe in arrivo a chi ha il "pezzotto" per vedere le partite di Calcio . «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche... (ilmessaggero)

Tempi durissimi per chi utilizza il cosiddetto ‘ Pezzotto ’ per guarda re illegalmente le partite di calcio o altri programmi a pagamento. “ multe in arrivo a breve fino a 5mila euro per chi usa il ... (thesocialpost)

Il post del commissario Agcom: sanzioni da 150 a 5000 euro In arrivo le multe , da 150 a 5000 euro, per chi guarda le partite di Calcio con il 'pezzotto', ovvero attraverso app e siti pirata . "Il ... (sbircialanotizia)

Multa di 5.000 euro per chi utilizza queste applicazioni per smartphone: Attenzione a utilizzare queste applicazioni per smartphone, l’Agcom sta multando chi le ha scaricate. Chi guarda le partite di Calcio illegalmente rischia una sanzione fino a 5 mila euro. Sono tanti g ...money

Lotta al pezzotto, in arrivo multe fino a 5 mila euro!: Lotta al pezzotto, in arrivo multe fino a 5 mila euro! Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali, ma anche ...ilsipontino

Calcio e 'pezzotto', arrivano le multe per chi usa app pirata: In arrivo le multe, da 150 a 5000 euro, per chi guarda le partite di Calcio con il 'pezzotto', ovvero attraverso app e siti pirata. "Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le assoc ...adnkronos