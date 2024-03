"Settimo-ottavo posto in campionato e una coppa? Non firmo" Firenze - "Vincere una coppa ma arrivare settimi-ottavi in campionato? No, non firmo, perché l'obiettivo è quello di migliorare il ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Conference. Bosniaco Peljto arbitra Fiorentina-Maccabi Haifa: Un precedente positivo per i viola, il 4-1 al Lech nella scorsa stagione NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Il ritorno degli ottavi di Conference ...sport.tiscali

Roma, senti Tiago Pinto: 'Difficile lavorare con Mourinho, impossibile dire no al Newcastle': Tiago Pinto parla per la prima volta dopo l`addio alla Roma. Il direttore sportivo portoghese ha dichiarato in un`intervista al portale inglese inews: `Quando ho.calciomercato

C. FIESOLE, No a restrizioni in Conference: il comunicato: La Curva Fiesole con un comunicato ufficiale sulla propria pagina Fuori dal Coro ha preso posizione in merito alle restrizioni imposte ai tifosi viola in vista della partita contro il ...firenzeviola