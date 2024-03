Calcio | Celta Vigo Esonerato Rafa benitez

(Di martedì 12 marzo 2024) Il tecnico era stato ingaggiato la scorsa estate(SPAGNA) -non è più l'allenatore del. L'ex tecnico di Liverpool, Inter e Napoli paga con l'esonero la sconfitta del Bernabeu per 4-0 col Real Madrid, che ha lasciato la squadra al quart'ultimo posto con 24 punti in 28 gar

Brahim Diaz giocherà per il Marocco . Il calciatore del Real Madrid, che possiede la doppia cittadinanza, ha atteso a lungo una chiamata della Spagna che non è arrivata e, dopo essersi preso del ... (sportface)

costa d'avorio, convocato Ndicka per le sfide con benin e uruguay: La Costa d'Avorio si prepara alle sfide contro Benin e Uruguay che andranno in scena in Francia il 23 e il 26 marzo prossimi. Fra i giocatori presenti ...sportmediaset.mediaset

