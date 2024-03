Calcio | Barcellona Sosta nazionali chiave per scelta nuovo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Barcellona-Napoli , Champions League 2024 in DIRETTA , si riparte dall’uno a uno ... (oasport)

Paulo Dybala è finito nel mirino del Barcellona . A rivelarlo è il quotidiano ‘Sport‘, che sottolinea come il club catalano – nonostante i seri problemi finanziari con cui è alle prese – stia ... (sportface)

L'italo-brasiliano è in scadenza con l'Arsenal BARCELLONA (SPAGNA) - Il prossimo mercato del Barcellona passerà anche dai parametri zero, a meno di cessioni illustri utili a fare cassa, e per ... (ilgiornaleditalia)