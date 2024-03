Calcio a 5 serie c L’Oleodinamica non si ferma più

I bianconeri, in vantaggio per buona parte della gara, subiscono il ritorno dei blucerchiati che rimontano la rete di Duris con Kasami e De Luca. Classifica ora complicatissima VALLESINA, 12 marzo ... (vallesina.tv)

Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante: in B duello Grifoni-Audax, in C1 Jesi e Nuova Juventina ancora a pari punti. Vittorie per Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Pietralacroce e ... (vallesina.tv)