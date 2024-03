Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle partite tra l’8 e l’11 marzo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante: in B duello Grifoni-Audax, in C1 Jesi e Nuova Juventina ancora a pari punti. Vittorie per Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Pietralacroce e Montemarciano. In C2 il Chiaravalle allunga a +3 sugli Amici del Centro Sportivo VALLESINA, 122024 – Un altro fine settimana di futsal è andato in archivio e ci stiamo preparando per un finale scoppiettante inB, C1 e C2. In B continua il testa-a-testa Grifoni-Audax Sant’Angelo per la promozione diretta in A2, così come in C1 Jesi e Nuova Juventina continuano a viaggiare a pari punti. InC2, invece, il Chiaravalle conquista 2 punti di vantaggio dagli Amici del Centro Sportivo, mentre si accende la lotta salvezza. Andiamo a scoprire tutti igare tra l’8 e...