Cagliari | Gaetano in dubbio per il Monza | le condizioni

(Di martedì 12 marzo 2024) Gianluca, giocatore delin prestito dal Napoli, potrebbe saltare la sfida contro ilIldi Claudio Ranieri si prepara per la trasferta di, una gara che potrebbe regalare punti importanti in chiave salvezza alla squadra sarda. Tra gli uomini più in forma c’è sicuramente Gianluca, preso in prestito dal Napoli a gennaio. Il numero 70 ha avuto un fastidio all’adduttore destro che lo ha costretto ad uscire anzitempo con la Salernitana. Secondo il Corriere dello Sport, mercoledì sarà il giorno decisivo per capire se ci sarà o meno all’U-Power Stadium. Una presenza in gruppo garantirebbe quasi certamente l’impiego dal primo minuto altrimenti probabile lo stop.