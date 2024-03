C Sinistra | Todde | ‘campo progressista è alternativa | costruiamo ponti non muri' **

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - “In Sardegna il campoha dimostrato di saper essere, ha confermato che c'è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile. Perciò avviso ai naviganti: la nostra comunità continuerà a costruiredove altri vorrebbero imporre”. Così all'Adnkronos la neo eletta presidente della Regione Sardegna Alessandra

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Mattarella ha espresso solidarietà agli agenti, una cosa che non ho visto fare ad altre istituzioni e tra le altre istituzioni c’è il Parlamento e i parlamentari di ... (calcioweb.eu)

Toronto, 2 mar (Adnkronos) - "Da quello che so io, di solito il Quirinale non fa filtrare i propri umori. Quando ha qualcosa da dire la dice dubito. Non credo che possano essere filtrati malumori su ... (liberoquotidiano)

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Da quello che so io, di solito il Quirinale non fa filtrare i propri umori. Quando ha qualcosa da dire la dice dubito. Non credo che possano essere filtrati malumori su ... (calcioweb.eu)

SOTTIL, Sorpasso sulla fascia. Per Italiano è titolare: Alla centesima in Serie A, finalmente, Riccardo Sottil ha convinto, uscendo dal campo tra gli applausi. Una rarità per un calciatore che anche quest'anno ha fatto fatica a scaldare i ...firenzeviola

Astenuti, crollo dei 5S e centristi. Ecco perché D’Amico ha perso: Due abruzzesi su quattro non hanno votato. Questa è la sconfitta più bruciante al di là dei risultati delle coalizioni.lanotiziagiornale

Milan, Pobega brucia le tappe: c’è la data del rientro del centrocampista: Il centrocampista del Milan operato a dicembre per la riparazione del tendine retto femorale sinistro, sta per tornare in gruppo. Le ultime ...ilmilanista