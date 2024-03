C sinistra | Renzi | ' campo largo? Potrebbe seppellirci un grande sbadiglio'

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Un. I 5 stelle in Sardegna e in Abruzzo hanno preso più o meno la stessa percentuale. Il tema non è attribuire il voto sulla base di quello che succede alle elezioni regionali, ma capire se queste forze politiche hanno un progetto condiviso o no". Lo ha detto Matteoa l'Aria che tira, su La7, parlando del

"Vi dico perché a Firenze il Pd non è più il nostro Pd: perché non fa le primarie , perché prende i soldi delle multe, perché fa lo stadio con i soldi pubblici, uno scandalo. Di sinistra? Non siete ... (firenzepost)

Nel centrosinistra non c’è campo, Schlein ci prova, Conte contestato dal Movimento: è tutti contro tutti: Non c’è campo, in Abruzzo. Né stretto, né largo. La coalizione del centrosinistra “con tutti dentro” ha fallito il ...ilriformista

Astenuti, crollo dei 5S e centristi. Ecco perché D’Amico ha perso: Due abruzzesi su quattro non hanno votato. Questa è la sconfitta più bruciante al di là dei risultati delle coalizioni.lanotiziagiornale

Primo bis in Regione Abruzzo: Per il centrodestra, Fratelli d'Italia ottiene il 24 per cento (aveva il 6,5 nel 2019); Forza Italia il 13,5 per cento (aveva il 9,5 per cento nel 2019); la Lega dal 27,5 per cento del 2019 crolla al ...italiaoggi