C Fiorentino | il consiglio comunale dei ragazzi

(Di martedì 12 marzo 2024) Arezzo, 12 marzo 2024 – Dopo le elezioni deldeiche ha visto in Andrea Pierozzi il sindaco e in Gemma Banchetti, in vice sindaco, e dopo la prima assise dopo la prima assise durante la quale i giovani consiglieri hanno iniziato a prendere dimestichezza con le attività consiliari, questa mattina il CCR ha cominciato a mettere nero su bianco le varie iniziative, i tanti progetti che vorrebbero portare a termine. Alcuni di questi, tra l’altro, sono stati illustrati al sindaco Mario Agnelli e all’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini. Grazie all’istituzione deli studenti castiglionesi avranno l’opportunità di esprimere le proprie idee, le loro opinioni, confrontare i loro pensieri, discutere liberamente nel rispetto delle regole; ma soprattutto ...

