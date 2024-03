C femminile playout Lunezia concentrato sulla finale Under 18 Ko senza drammi

(Di martedì 12 marzo 2024) Nulla da fare per ilVolley tornato dalla difficile trasferta di Campomorone con una netta sconfitta. In casaperò non si fanno, guardando avanti verso gli altri impegni stagionali. "È stata una gara di transizione – spiega il dt Menconi – perché la mente è ora rivolta alladel campionato18 che si disputerà sabato alle 16 a Ceparana contro il Valdimagra". Risultati: Serteco-Tweener 3-2, Virtus Sestri-Normac rinviata a domani. Riposava: Grafiche. Classifica: Tweener 4, Campomorone 3, Serteco e, 2, Sestri 1, Normac, e Grafiche 0. Ilaria Gallione

