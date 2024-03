(Di martedì 12 marzo 2024) Una nuova piattaforma su cui nasceranno auto in grado di superare i 2.000 km di: BYD èa sferrare la sua offensiva

BYD pronta al lancio di un’ibrida da 2mila chilometri di autonomia: BYD pronta a un’offensiva senza precedenti e questa volta non riguarda auto elettriche, ma ibride. Le future generazioni delle auto made in Shenzhen saranno sempre più tecnologiche e in grado di ...ilgiornale

Un nuovo ibrido promette 2 mila km d'autonomia: Ci si aspetta numeri impressionanti dall'evoluzione dell'architettura plug-in hybrid della Casa cinese, al lavoro anche su una nuova piattaforma elettrica per ridurre ulteriormente i prezzi ...quattroruote

Ue pronta a tassare le auto elettriche cinesi in arrivo: primi dazi dal prossimo luglio: Adesso è praticamente ufficiale: le auto elettriche provenienti dalla Cina subiranno delle tariffe di importazione più alte.auto.everyeye