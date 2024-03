Busia | ' abolizione dell' abuso d' ufficio lascia vuoti di tutela'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "L'd'deidie fa venir meno la sanzione quando il funzionario pubblico opera in conflitto di interessi e in maniera non imparziale. Se tali fatti si verificano nell'uso dei fondi Pnrr, oltre al danno economico, si ha un danno reputazionale accresciuto, legato al fatto che sul loro utilizzo siamo comprensibilmente osservati con attenzione da tutti i paesi'Unione europea". Lo ha detto il presidente'Anac Giuseppe Busìa, in commissione Bilancioa Camera, nell'ambito'esame del decreto legge sul Pnrr. "Per il Pnrr - ha aggiunto - ora entriamo nella fase più delicata e complessa. Dopo il completamentoe gare, si avviano i ...