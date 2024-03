Brighton-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Dopo il 4-0 dell’andata per i giallorossi dovrebbe trattarsi di una mera formalità il passaggio del turno. Brighton-Roma ... (sport.periodicodaily)

Ok Dybala. A Brighton sarà disponibile: Sospiro di sollievo per la Joya: come già anticipato dal tecnico giallorosso l'argentino aveva accusato un affaticamento che non ha comunque impensierito lo staff medico ...forzaroma.info

Brighton-Roma, rivoluzione De Rossi: poker di novità: Il tecnico farà dunque le sue scelte anche in base ai prossimi impegni in campionato ovvero il Sassuolo in casa, il Lecce in trasferta e poi l’attesissimo derby di Roma contro la Lazio. Quattro novità ...asromalive

Infortunio Dybala, in campo col Brighton Le ultime: Dopo lo spavento nel finale della gara contro la Fiorentina, la Roma può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Paulo Dybala non preoccupano, l`attaccante.calciomercato