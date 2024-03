Brescia | operaio 43enne albanese morto in cantiere dopo caduta di 10 metri | Scivolato mentre riparava tetto di un capannone

(Di martedì 12 marzo 2024) Un altrosul lavoro, questa volta a. Stando alle prime informazioni trapelate, a perdere la vita, intorno alle 7.52 di stamattina 12 marzo, è stato unche stava lavorando, per conto di una ditta esterna, alla Marmi Ghirardi di via Santa Croce a Carpenedolo. L'uomo, un ci

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Carpenedolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 43 anni questa mattina, poco prima delle 8, è Precipita to da un tetto a circa dieci metri di ... (webmagazine24)

Brescia:cade per 10 metri,morto operaio: 10.10 Brescia:cade per 10 metri,morto operaio Un operaio 43enne di origine albanese è morto in un cantiere a Carpenedolo, nel Bresciano. L'uomo era sul tetto di un capannone, dove stava installando ...servizitelevideo.rai

operaio morto a Brescia, Landini: “Sistema malato, pensiamo a mobilitazione”: “Una tragedia che continua perché non si interviene sulle ragioni che stanno producendo questo disastro. I provvedimenti che il governo ha preso fino a ora ...lapresse

