Boxe | Italia | altro poker a Busto Arsizio E da otto a Parigi 2024 si può salire ancora

(Di martedì 12 marzo 2024) Cent’anni fa, alle Olimpiadi di1924, l’fu rappresentata, tra gli altri, da ben 16 pugili. Un numero record, che testimonia la forza del nostro Paese in quella particolare fase (anche se poi di medaglie non ne arrivarono). Cent’anni dopo, alle Olimpiadi di, ci saranno almenorappresentantini. Si tratta di un numero che non si vedeva almeno da Barcellona 1992, e che potenzialmente potrebbeaumentare. Dopo Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine, Giordana Sorrentino e Irma Testa che sono passati tutti dagli European Games 2023, ecco giungere Alessia Mesiano, Sirine Charaabi, Angela Carini e Diego Lenzi. E, appunto, non è finita qui, perché c’èun torneo di qualificazione a Bangkok. Dal 23 ...