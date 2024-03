Boxe | Flavio D’Ambrosi | “Risultato straordinario per il movimento italiano Meritiamo di aver eguagliato il record di pass olimpici”

Boxe, il presidente D’Ambrosi dopo i successi del Preolimpico: “Meritavamo questi pass”: Boxe, il presidente D’Ambrosi dopo i successi del Preolimpico: “Meritavamo questi pass”: Una giornata trionfale per l'Italia del pugilato, capace di conquistare ben quattro pass olimpici nel torneo andato in scena a Busto Arsizio.

Boxe, tripletta degli azzurri davanti a Malagò: «Busto promossa a pieni voti» - MALPENSA24: Boxe, tripletta degli azzurri davanti a Malagò: «Busto promossa a pieni voti» - MALPENSA24: BUSTO ARSIZIO – Di fronte al presidente del Coni Giovanni Malagò, l’Italia della Boxe fa tre su tre (con le vittorie di Diego Lenzi, Sirine Chaarabi e Angela Carini) nei “quota bouts”, le sfide decisi ...

Boxe, l'impresa del bolognese Diego Lenzi: ottiene il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: Boxe, l'impresa del bolognese Diego Lenzi: ottiene il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: – Un bolognese sul ring olimpico del Roland Garros. Diego Lenzi conquista il pass per Parigi 2024, grazie alla vittoria nel match decisivo al Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento ...