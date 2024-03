Bourg en Bresse-Prometey | quarti EuroCup | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono rimaste soltanto otto squadre. Solo questo lotto è riuscito a passare indenne dalle forche caudine composte da una fase a doppio girone e da un turno a eliminazioneche ha animato gli ottavi di finale dell’basket 2023/24. I regnanti spagnoli di Gran Canaria hanno abdicato proprio in questebattaglie lasciando vacante un trono che diventa, adesso, un sogno sempre più raggiungibile per le compagini rimaste in gara. Una sete di successo, una voglia di potere che serpeggerà ancor più prepotente in questidi finale della seconda coppa per importanza nella pallacanestro del Vecchio Continente. Il re è morto, lunga vita al re. Ma chi erediterà il trono dorato? La prima sfida di questa nuova tornata metterà di fronteen, ...