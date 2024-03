Bosnia nell’Ue | c’è l’accelerazione | Ma è solo una mossa anti-Putin L’analista | la guerra non è mai finita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 – Lainnon è mai. A 29 anni dall’Accordo di Dayton si combatte con i mezzi della politica. Le parole, ad esempio. Come quelle, impegnative, pronunciate ieri dalla presidente della Commissione europea. "Da quando le abbiamo concesso lo status di candidato (dicembre 2022, ndr ), laed Erzegovina ha compiuto progressi impressionnella nostra direzione", sostiene Ursula von der Leyen. Ed è per questo che il Consiglio Ue è stato sollecitato ad aprire i negoziati di adesione. A spingere questa accelerazione, però, non sono la lotta alla corruzione e la gestione della migrazione chieste da Bruxelles, bensì il fantasma di Vladimir. "È un mero calcolo geopolitico fatto dalla Commissione dopo l’invasione dell’Ucraina", sostiene ...