Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 marzo 2024) Un posto nei quarti di finale di Champions League è in palio quando ilaccoglierà il PSVal Westfalenstadion per il secondo turno degli ottavi di finale mercoledì 13 marzo sera. La partita è in bilico dopo il pareggio per 1-1 dell’andata in Olanda tre settimane fa, con il rigore di Luuk de Jong nel secondo tempo che ha annullato il gol dell’ex PSV Donyell Malen. Il calcio di inizio divs PSVè previsto alle 21 Anteprima della partitavs PSVa che punto sono le due squadreCinque giorni dopo aver diviso il bottino con il PSV, ilè stato sconfitto 3-2 in casa ...