Borse Ue positive in attesa dell’inflazione Usa A Milano bene banche e oil

(Di martedì 12 marzo 2024) I dati congiunturali americani orienteranno le decisioni della Fed. Scatta Leonardo dopo il piano, occhi su A2a e Generali. Euro poco mosso, petrolio in rialzo. Spread in calo verso 130 punti

Borsa Milano in leggero rialzo, bene Leonardo, Generali, deboli utility: MILANO (Reuters) - Piazza Affari è in lieve rialzo dopo due sedute consecutive di debolezza sostenuta dagli ultimi risultati aziendali e piani industriali giudicati positivamente dal mercato.L'attenzi ...msn

Borse europee positive in attesa dell'inflazione USA. A Milano corre Leonardo: Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa ...teleborsa

Borse Ue in rialzo con gli occhi puntati sull'inflazione Usa: L’apertura dei mercati Borse Ue in rialzo con gli occhi puntati sull’inflazione Usa Avvio sopra la parità per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato del ...informazione