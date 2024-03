Borse studio da 250 euro in Campania | ok per 50mila studenti | ma ci sono soldi solo per 30mila

Castiglione delle Stiviere (Mantova) - La Fondazione Alex Dolce di Lonato del Garda e l'associazione Y.A.N.A. (You Are Not Alone) unite a Castiglione delle Stiviere nel ricordo di Yana Malaiko , la ... (ilgiorno)

Canosa diventa un centro di eccellenza per l’archeologia: inaugurata la scuola di specializzazione interateneo: È stata inaugurata questa mattina a Canosa di Puglia la Scuola di Specializzazione interateneo in Beni Archeologici, frutto della convenzione ...immediato

Studenti in protesta per le Borse di studio: «Così molti tra noi dovranno lasciare»: Pavia, più di 1.200 iscritti senza assegno: i fondi non bastano.«La mia famiglia sta facendo sacrifici per sostenermi» ...laprovinciapavese.gelocal

Stellar Blade, Shift Up vuole entrare in borsa: la valutazione sarebbe altissima: Mentre cresce l'attesa nei confronti del suo Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5 il 26 aprile 2024, lo studio starebbe anche pensando di entrare nella borsa coreana, con un lancio sul mercato ...everyeye